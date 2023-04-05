Для москвичей с инвалидностью стал доступен инклюзивный каршеринг, сообщили «Мосленте» в пресс-службе сервиса «Ситидрайв». Машины компании оснастили функцией ручного управления.

«В специально оборудованных машинах установлен дополнительный привод управления, который полностью дублирует функции педалей, включая переключение АКПП. Благодаря этому водитель может управлять автомобилем, используя только руки», — говорится в пресс-релизе.

Для удобства водителей с ограниченными возможностями в автомобилях сделают ручку на руле для управления одной рукой, а также приспособления для пересаживания из инвалидного кресла в салон каршеринга.

Как отметили в пресс-службе, заказать такую машину важно минимум за четыре часа до поездки. Ее подаст техник компании. Он же поможет сесть за руль. При этом стоимость аренды остается стандартной.

Ранее стало известно о поставках электромобилей «Москвич» для такси и каршеринга.