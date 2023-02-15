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22:23, 15 февраля 2023
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Москвичи определили необходимую для покупки квартиры мечты сумму

Москвичи определили необходимую для покупки квартиры мечты сумму
Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Необходимую для покупки квартиры мечты сумму определили москвичи в ходе исследования сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами». Респондентами стали 3000 россиян, в том числе из столицы.

18,4
миллиона рублей

стоит квартира мечты москвичей

При этом в целом по стране средняя цена за идеальное жилье, по мнению россиян, составляет 12,9 миллиона рублей. Аналитики отметили, что мужчинам для покупки недвижимости достаточно 12,3 миллиона рублей, а женщинам — 13,4 миллиона рублей.

Ранее были названы столичные районы с самыми дешевыми квартирами в новостройках. Наиболее дешевый вариант студии со стоимостью 225 тысяч рублей за «квадрат» находится в районе Митино.

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