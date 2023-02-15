Москвичи определили необходимую для покупки квартиры мечты сумму

При этом в целом по стране средняя цена за идеальное жилье, по мнению россиян, составляет 12,9 миллиона рублей. Аналитики отметили, что мужчинам для покупки недвижимости достаточно 12,3 миллиона рублей, а женщинам — 13,4 миллиона рублей.

Ранее были названы столичные районы с самыми дешевыми квартирами в новостройках. Наиболее дешевый вариант студии со стоимостью 225 тысяч рублей за «квадрат» находится в районе Митино.