22:23, 15 февраля 2023
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Москвичи определили необходимую для покупки квартиры мечты сумму
Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com
Необходимую для покупки квартиры мечты сумму определили москвичи в ходе исследования сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами». Респондентами стали 3000 россиян, в том числе из столицы.
18,4
миллиона рублей
стоит квартира мечты москвичей
При этом в целом по стране средняя цена за идеальное жилье, по мнению россиян, составляет 12,9 миллиона рублей. Аналитики отметили, что мужчинам для покупки недвижимости достаточно 12,3 миллиона рублей, а женщинам — 13,4 миллиона рублей.
Ранее были названы столичные районы с самыми дешевыми квартирами в новостройках. Наиболее дешевый вариант студии со стоимостью 225 тысяч рублей за «квадрат» находится в районе Митино.