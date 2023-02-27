Названо определенное Екатериной II для «употребления прогулирования» место

Место, определенное императрицей Екатериной II для «употребления прогулирования», названо в группе «Москва: История Москвы» социальной сети «ВКонтакте». Речь идет о Тверском бульваре.

Изначально он назывался просто Бульваром, поскольку существовал в единственном экземпляре. Официальной датой открытия его считается 1796 год. По данным администраторов канала, царствующая в то время Екатерина II издала указ, регулирующий правила пользования аллеей.

«…По примеру чужестранных земель иметь место в средине города для общественного удовольствия, где бы жители оного могли, не отдаляясь от домов своих, употреблять прогулирование», — говорилось в документе.

Пользователи группы отметили, что и спустя три века любят гулять от Тверской до Никитских ворот, а также вспомнили временные ограничения на прогулки, когда из-за пандемии COVID-19 в городе был объявлен локдаун. «Мне этот указ почему-то напомнил объявления о прогулках во время ковида», — написал один из подписчиков.

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