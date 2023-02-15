Перечислены самые креативные названия новых московских улиц

Эксперты компании «Метриум» перечислили «Известиям» самые креативные названия новых московских улиц, которые уже построены или спроектированы. Так, стало известно, что в столице появились улица Джазовая и Дизайнерский бульвар.

«В последние годы сугубо утилитарный подход к организации городского пространства в Москве сменился на креативный. Власти и застройщики наконец осознали, что безликая, эстетически непривлекательная среда не может быть действительно комфортной. Теперь даже на окраинах мегаполиса появляются необычные памятники, скульптуры и арт-объекты, отражающие эклектичную культуру нашей эпохи», — рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка, отметив, что сегодня улицы и бульвары часто становятся центрами притяжения, где хочется проводить больше времени.

Так, например, в Бутырском районе города появилась Джазовая улица, название которой придумал музыкант и народный артист России Игорь Бутман. А в Новых Ватутинках создали Дизайнерский бульвар: здесь размещены арт-объекты и экспозиции современных художников.

В Раменках, где находятся павильоны «Мосфильма», 11 улиц назвали в честь отечественных кинематографистов: Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Василия Ланового, Алексея Баталова, Евгения Евстигнеева, Иннокентия Смоктуновского, Олега Янковского, Фаины Раневской и Андрея Миронова.

Продолжением комплексного развития Нагатинской поймы будет модная улица, неофициальное название которой звучит как Dream River Street. Сюда можно будет отправиться ради водной прогулки по Москве-реке, а также посетить бутики.

Ранее были раскрыты причины популярности «странных» скульптур на улицах столицы.