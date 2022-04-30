Стали известны дни появления наибольшего числа нетрезвых водителей на дороге

Дни появления наибольшего числа нетрезвых водителей стало известно «Мослента» из материалов Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России.

В преддверии майских праздников следует быть особенно острожными за рулем. На дороге появится заметно больше автомобилей, а вместе с тем и пьяных водителей, предупреждают специалисты.

По их данным, большинство ДТП, случившихся по вине пьяных водителей, выпадает на 1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля, 8 марта, а также ряд профессиональных праздников. Кроме того, увеличивают риск аварийных ситуаций обусловленные национальными, культурными и социальными особенностями торжества.

Недавно москвичей предупредили о серьезных пробках накануне майских праздников. Это связано с открытием дачного сезона и длинными выходными.