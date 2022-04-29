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Москвичей предупредили о серьезных пробках накануне майских праздников

Москвичей предупредили о серьезных пробках накануне майских праздников
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жителей Москвы предупредили о серьезных заторах на дорогах. По данным пресс-службы столичного Дептранса, пробки ожидаются в связи с началом дачного сезона и майскими праздниками.

Ведомство уточняет, что за месяц количество автомобилей увеличилось на 100 тысяч, сейчас их в Москве около трех миллионов. Среди причин, осложняющих дорожную ситуацию, эксперты назвали непогоду, дорожные работы, локальные ограничения, а также водителей, появляющихся на дорогах только весной и летом.

В пятницу, 29 апреля, из Москвы ожидается большой поток дачников, что создаст пробки в сторону области. В Дептрансе посоветовали планировать поездки заранее: выезжать после часа пик или дождаться утра субботы, 30 апреля. «А лучше воспользоваться общественным транспортом — будет выгоднее и быстрее», — порекомендовали в ведомстве.

Ранее жителям Москвы назвали способ сэкономить время в пути от дома до работы. Горожанам порекомендовали пересесть на велосипеды.

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