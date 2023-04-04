Вильфанд пообещал москвичам до 14 градусов тепла

Теплую погоду на предстоящих выходных пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством городских новостей «Москва».

По его словам, в субботу днем в городе ожидается до плюс 8-13 градусов тепла, будет солнечно и без осадков. В воскресенье в столице потеплеет до плюс 14 градусов. По прогнозу специалиста, теплая погода без осадков сохранится в столице и в начале следующей недели.

Ранее Вильфанд заявил, что заморозки в Московском регионе могут продолжиться до июня.