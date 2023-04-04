Москвичей предупредили о заморозках до июня

О возможных в июне заморозках москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью ТАСС он отметил, что понижение температуры ниже нуля вплоть до июня — норма для столичного региона.

«Забывать о заморозках очень рано», — сообщил метеоролог, отметив, что они могут возникнуть ночами и в апреле, и в мае, и даже в первой декаде июня.

По данным Гидрометцентра, минусовая температура в Москве прогнозируется на этой неделе в ночь с четверга, 6 апреля, на пятницу, 7 апреля, и с пятницы на субботу, 8 апреля. Температура может опуститься до минус двух градусов.

Ранее синоптик Вильфанд назвал москвичам дату возвращения солнечной погоды.