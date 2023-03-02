Дело о массовой смерти людей из-за фальшивой водки дошло до суда в Подмосковье

Дело о массовой смерти людей из-за фальшивого алкоголя дошло до суда, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«Завершено расследование уголовного дела по факту массового отравления метанолом девяти граждан в 2021 году, а также нарушения правил торговли алкогольной продукцией и нарушения авторских прав (торговой марки). По обвинению в совершении указанных преступлений перед судом предстали двое мужчин», — говорится в сообщении.

По данным СК, двое жителей Подмосковья продавали водку, коньяк и ром с поддельным акцизами. Одна из партий была изготовлена на основе не этилового спирта, а метанола. В результате употребления этого алкоголя в Москве, Московской и Ивановской областях умерли девять человек, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Ранее жители Подмосковья массово отравились после дезинсекции в магазине. Граждане сообщили, что вечером почувствовали резкий запах после распыления вещества, направленного на устранение тараканов в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома.