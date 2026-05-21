Город
Опубликовано 21 мая 2026, 14:47
1 мин.

Дочь Ефремова сравнила Москву с Парижем и Берлином

Дочь актера Ефремова Анастасия: Москва лучше Нью-Йорка и Лондона.
Дочь Ефремова сравнила Москву с Парижем и Берлином
Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Дочь актера Михаила Ефремова, театральный критик Анастасия Ефремова сравнила столицу России с Нью-Йорком, Лондоном, Парижем и Берлином. В беседе с журналом «Москвич Mag», она назвала Москву лучшим городом мира.

«Даже не обсуждается — Москва лучше их всех. Она удобная, комфортная, просторная. Даже когда случаются климатические ужасы, она все равно хороша», — подчеркнула она.

При этом Ефремова убеждена, что москвичи ничем не отличаются от жителей других городов. «Кто-то сетует, что москвичи малоулыбчивые, но, я считаю, это довольно странно — идти и всем улыбаться», — отметила дочь артиста.

Ранее актриса театра и кино Мария Мацель, получившая известность благодаря съемкам в сериале «Перевал Дятлова», сравнила Москву с Римом, Дели и Шанхаем. По словам артистки, в российской столице потрясающая система общественного транспорта.

Автор:Маргарита Сурикова
  1. Moslenta.ru/
  2. Новости/
  3. Город/
  4. Дочь Ефремова сравнила Москву с Парижем и Берлином