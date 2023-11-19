Мошенник попытался обмануть дочь основателя «Ералаша»
74-летняя писательница Строилова разоблачила телефонного мошенника.
Дочь основателя «Ералаша» Александра Хмелика, 74-летнюю детскую писательницу и киносценариста Наталью Строилову попытались обмануть телефонные мошенники, сообщает Shot. Пожилая москвичка разоблачила аферистов и заявила в полицию.
По сведениям канала, женщине позвонил незнакомый мужчина. Он представился капитаном полиции и заявил, что ему нужна ее помощь в поимке опасного преступника.
Собеседник уточнил, что для помощи правоохранительным органам пенсионерке придется внести некоторую сумму денег. В этот момент Строилова догадалась об обмане, положила трубку и заблокировала номер звонившего.
Теперь мошенника ищет полиция.
Ранее житель Подмосковья сообщил о пропавшей после общения с аферистами матери.