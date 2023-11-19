Поверившая мошенникам подмосковная пенсионерка пропала без вести

О пропавшей без вести после общения с аферистами 66-летней матери сообщил в полицию житель Подмосковья, передает «112».

По информации канала, женщина общалась с мошенниками около месяца, думая, что участвует в спецоперации по поимке бандитов. В прошлое воскресенье она позвонила своему сыну и рассказала, что ездила в Москву на встречу с представителем Центробанка, который снял с нее кредит, оформленный аферистами на ее имя. Пенсионерка добавила, что не может раскрыть всех подробностей, так как подписала бумагу о неразглашении.

Сын сразу понял, что его мать попалась на уловки мошенников, и решил ее навестить. Дома пенсионерки не оказалось. Мужчина также заметил пропажу ее сумки с документами. На кухонном столе он нашел лишь бумагу «о неразглашении деталей спецоперации», о которой рассказывала женщина. Мобильный телефон его матери был выключен.

Вскоре мошенники начали звонить мужчине и угрожать, что убьют его мать. На ответные звонки они не отвечали. Тогда мужчина пошел в полицию и написал заявление. Преступников и пенсионерку ищут.

Ранее сообщалось, что по указу мошенников курьер вытащил сейф с деньгами из стены в квартире пенсионера.