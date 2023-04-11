Мошенники оставили без квартиры в Москве дочь знаменитой актрисы

Дочь знаменитой советской и украинской актрисы Маргариты Криницыной Жанна Криницына осталась без квартиры в Москве. Мошенники лишили ее недвижимости, подделав документы, сообщает агентство REGNUM.

Дочь Жанны Криницыной сообщила, что аферисты продали квартиру ее матери в ЖК «Дубровка» в Новой Москве. Они подделали подпись владелицы в договоре купли-продажи, указали неверные паспортные данные. Общий ущерб в результате фиктивной сделки составил 28,8 миллиона рублей.

Инцидент произошел летом 2022 года, в марте 2023 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Ведется расследование.

Ранее в столичном регионе аферисты нашли способ убедить москвича по доверенности продать квартиру. Для этого они спаивали жертву.