Синоптик предупредил москвичей о дождях и грозах

О грозах и дождях, которые ожидаются в городе в воскресенье, 23 июля, москвичей в своем Telegram-канале пообещал москвичам ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, дожди в столице ожидаются кратковременные. Грозы, которые прогремят после полудня, ограничат приток солнечного тепла в столице. Температура поднимется не выше плюс 19-21 градуса. В понедельник столбики термометров понизятся до плюс 17-19 градусов, отметил специалист.

Ранее синоптик спрогнозировала москвичам погоду на август.