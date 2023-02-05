Москвичи вспомнили способ обрести «счастье за две копейки»

Способ обрести «счастье за две копейки», позвонив из города близкому человеку, вспомнили пользователи сети в группе «Москва — Воспоминания детства» социальной сети «ВКонтакте». Поводом для ностальгии стала фотография с изображением телефонных будок.

«Две копейки, и вся любовь», «Две копейки за счастье», «Сколько разговоров было в этих будках», «Сказочные домики. За две копейки можно было услышать голос любимого человека. Сейчас этого счастья не понять», «Какая прелесть», — написали пользователи сети.

Юзеры вспомнили, что при использовании городского таксофона они словно играли в рулетку: аппараты иногда забирали плату, но связь не устанавливали. «Бывало еще и "проглотит" две копейки!», «Помню, как они беспощадно "двушки" сжирали», — оставили подписчики комментарии.

Ранее в сети вспомнили тариф на телефонные звонки в годы СССР. Участники дискуссии вспомнили, что «двушки» ввели только в 1961 году, а до этого расплачиваться за разговоры по телефону приходилось пятиалтынными (15 копеек).