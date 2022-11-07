Город
10:53, 07 ноября 2022
1 мин.

Москвичи назвали достаточный для счастливой жизни ежемесячный доход

Москвичи назвали достаточный для счастливой жизни ежемесячный доход
Фото: Unsplash

Достаточной для счастья ежемесячный доход назвали жители России в опросе сервиса SuperJob. Больше всего денег каждый месяц хотят получать жители Москвы — 250 тысяч рублей, при средней сумме по стране в 205 тысяч рублей.

«Самые высокие запросы — у москвичей, жителей Ростова-на-Дону (205 тысяч рублей), Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени (по 200 тысяч). Самые скромные — в Оренбурге (150 тысяч), Рязани (152 тысячи) и Ижевске (155 тысяч)», — говорится в сообщении.

В целом по стране мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 против 182 тысяч рублей соответственно. При этом исследование показало, что «денежные аппетиты» граждан растут с увеличением уровня реальных доходов.

Ранее самым популярным профессиональным направлением, в котором планируют работать российские выпускники, оказалась сфера IТ.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.