Москвичи назвали достаточный для счастливой жизни ежемесячный доход

Достаточной для счастья ежемесячный доход назвали жители России в опросе сервиса SuperJob. Больше всего денег каждый месяц хотят получать жители Москвы — 250 тысяч рублей, при средней сумме по стране в 205 тысяч рублей.

«Самые высокие запросы — у москвичей, жителей Ростова-на-Дону (205 тысяч рублей), Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени (по 200 тысяч). Самые скромные — в Оренбурге (150 тысяч), Рязани (152 тысячи) и Ижевске (155 тысяч)», — говорится в сообщении.

В целом по стране мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 против 182 тысяч рублей соответственно. При этом исследование показало, что «денежные аппетиты» граждан растут с увеличением уровня реальных доходов.

Ранее самым популярным профессиональным направлением, в котором планируют работать российские выпускники, оказалась сфера IТ.