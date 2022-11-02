Названа самая популярная профессиональная сфера у российских выпускников

Самым популярным профессиональным направлением, в котором планируют работать российские выпускники оказалась сфера IТ, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса компании Qiwi, .

«Четверть (26 процентов) школьников старших классов заявили, что планируют связать свою будущую профессию с IТ-сферой. При этом 36 процентов из них считают, что для успеха в IТ нужны не только технические навыки, но и умения, тесно связанные с личностными качествами», — говорится в материале исследования.

По результатам исследования выяснилось, что 41 процент выпускников, желающих связать свою будущую профессиональную деятельность с работой в IТ, хотели бы также развивать у себя креативность и навыки презентации. Почти 35 процентов опрошенных отметили, что хотели бы научиться работать в команде и развить в себе организованность.

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