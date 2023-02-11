Инвестор назвал способы получать доход с недвижимости

Способы получать доход с недвижимости назвал в беседе с «Мослентой» эксперт по инвестициям в недвижимость, создатель клуба инвесторов «Деньги», Андрей Любунь.

«Как можно инвестировать? Взять в аренду помещение у государства или крупного собственника, например, за 100 тысяч рублей плюс вкладываетесь в ремонт за 200 тысяч рублей. Затем пересдаете помещение в субаренду за 200 тысяч рублей. Через три месяца выходите на точку окупаемости и дальше — 100 000 рублей у вас чистого дохода», — рассказал эксперт.

По двухлетней окупаемости бизнес можно продать за два миллиона 400 тысяч рублей. Это может быть готовым взносом на квартиру или апартаменты и плюс останется на ежемесячные платежи. Квартиру сдаем и ждем повышения цен на жилье. Так, условно, недвижимость, которую вы приобрели за десять миллионов рублей чуть позже может стоить уже 12 миллионов рублей. При последующей продаже такого жилья вы получаете сверху два миллиона рублей. При этом любые инвестиции в недвижимость — это долгий срок. Минимальный срок окупаемости — от полугода.

Кроме того, вкладывать деньги можно и аренду кладовок, гаражей, складов, съем крупных помещений и деление их на более мелкие. Тем, у кого нет времени инвестировать, свои сбережения можно довериться специальным командам и инвестиционным фондам, которые за определенный процент будут распоряжаться средствами. Доход будет прирастать медленнее, но самому тратить время на выбор объектов для инвестирования и управлять деньгами не придется.

Ранее эксперт в области маркетинга, бизнес-наставник и консультант по продажам Анастасия Любарская назвала советы для желающих увеличить свой доход.