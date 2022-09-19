Доктор Долгов назвал способы борьбы с провокаторами

Нередко люди, соблюдающие какие-либо ограничения, сталкиваются с жестким противодействием со стороны окружающих. Способы борьбы с такими провокациями в своем Telegram-канале назвал кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

«Если кто-то, корректируя расстройство пищевого поведения и стремясь сбросить лишний вес, соблюдает определенные ограничения в питании, все тут же пытаются его накормить, причем обязательно самыми вредными продуктами. В отказывающихся от употребления спиртного в борьбе с алкогольной зависимость, непременно стараются влить какую-нибудь спиртосодержащую жидкость. Зачастую, в ход идут манипуляции и угрозы. "Я же готовила, старалась, я обижусь", "От одной рюмочки/сигаретки ничего не будет"», — рассказал доктор и объяснил, что такие провокации часто приводят людей к срывам.

Психолог отметил, что если провокаторами являются близкие люди, на них хорошо подействуют словесные примеры типа: «накормить больного сахарным диабетом сладким», или «страдающего аллергией

Психолог посоветовал приводить провокаторам словесные примеры типа: «накормить больного сахарным диабетом сладким», или «страдающего аллергией накормить самым сильным аллергеном, чтобы у него случился отек Квинке или анафилактический шок». Обычно, на людей, которые к вам действительно неравнодушны, такие примеры действуют отрезвляюще, отметил специалист.

Малознакомым людям достаточно в случае провокации с его стороны ответить: «нет, спасибо». Если после этого ответа, человек продолжает настаивать на своем, стоит подумать о дальнейшем завершении общения.

«Во всех остальных случаях, это вообще никого не касается. Всякие расспросы, непрошеные советы и замечания по поводу вашего веса и питания, а тем более, принуждение что-то есть или пить — грубейшее нарушение личных границ», — подчеркнул Долгов.

Ранее психолог раскрыла методы борьбы с никотиновой и алкогольной зависимостями.