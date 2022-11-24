Доктор Долгов описал отличительные особенности нарциссов и психопатов

Отличительные особенности нарциссов и психопатов в своем Telegram-канале описал кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

«Нарциссы — это те, кто необычайно сильно мотивирован для удержания собственного образа успешного, положительного, привлекательного человека в глазах других. Нарциссы защищают свой образ довольно агрессивно (как физически, так и словесно) даже в ответ на малейшие сомнения со стороны окружающих. Так как нарцисс обожают себя до безумия сильно, разговор с ним, как правило, всегда сфокусирован на его внешности или на профессиональных, финансовых и иных успехах», — пояснил доктор.

Более агрессивный тип людей — психопаты, продолжил Долгов. По его словам, они жестоки и к другим людям, и к животным, склонны к буллингу, мстительности, риску и игнорированию общепринятых правил. Такие люди лишены эмпатии, им сложно почувствовать эмоции окружающих, отсутствует способность к сопереживанию.

По словам психолога, нарциссы и психопаты имеют и сходные черты — склонность к разногласию с окружающими, сильную эгоцентричность и склонность к манипулированию.

Эксперт предупредил, что изменить черты характера таких людей невозможно, и посоветовал по возможности минимизировать контакты с ними. «Если вам сложно уйти от таких людей, стоит задуматься о помощи профессионального психолога или психотерапевта, который поможет вам разорвать нездоровые связи и формировать нормальные взаимоотношения с другими людьми», — посоветовал специалист.

Ранее Долгов объяснил выбор людей, которые предпочитают оставаться в токсичных отношениях.