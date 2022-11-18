Доктор Долгов объяснил выбор людей оставаться в токсичных отношениях

Кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов в своем Telegram-канале объяснил выбор людей, которые предпочитают оставаться в токсичных отношениях.

«Часто, когда отношения зашли в тупик и приносят одному или обоим партнерам больше страданий и неудобств, чем позитива, и рационально было бы их прекратить, люди продолжают упорно цепляться за их продолжение», — сказал специалист. Это происходит из-за бессознательно включающегося механизма избегания потерь.

Психолог объяснил, что негативная реакция на потери гораздо ярче, чем положительная на приобретения. В эволюции это, вероятно, способствовало тому, чтобы быть более осторожными и удерживало от необдуманного рискованного поведения.

Однако современного человека неприятие потерь зачастую заставляет цепляться за изжившие себя отношения, превращая их в пресловутый «чемодан без ручки», который нести тяжело, а бросить жалко, продолжил эксперт.

Тем, кто находится в подобных отношениях, но не решается выйти из них, специалист порекомендовал представить, насколько губительным может быть продолжение такого союза: потеря счастливых дней, психологического благополучия, здоровья.

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