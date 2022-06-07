Доктор Мясников предупредил об опасности купания в водоемах с утками

Купание в водоемах, в которых водятся утки может быть опасно из-за паразитов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Избегайте купаться в водоемах с утками. Там человека может подстерегать так называемый зуд купальщика — паразитарное заболевание под названием церкариоз», — сказал специалист.

По словам медика, церкарии часто паразитируют на водоплавающих птицах, в том числе утках. Он уточнил, что лекарства от появившегося зуда не существует, со временем он проходит сам. «Какая-либо инфекция может быть в любом источнике с водой – в пруду, озере, реке, особенно если вода стоячая и теплая вода», — добавил специалист.

Ранее доктор Мясников назвал передаваемую домашними кошками опасную болезнь.