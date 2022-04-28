Доктор Мясников заявил о скрытой опасности почечной недостаточности

Об эпидемии почечной недостаточности в России заявил в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников. Он рассказал, какую функцию выполняет орган, а также о скрытой опасности его болезненного состояния.

По его данным, 14-20 процентов взрослого населения Европы и Америки уже имеет ту или иную степень снижения почечной функции, то есть скрытую хроническую почечную недостаточность. И эта проблема актуальна во всем мире.

Доктор напомнил, что от почек зависят водно-солевой и кислотно-щелочной балансы, крепость костей, артериальное давление и выработка необходимого для кроветворения гормона — эритропоэтина. Поэтому их хронические болезни повышают опасность тяжелых заболеваний сердца и рассматриваются как состояния иммунодефицита.

«Метод оценки почечной функции не УЗИ или компьютерная томография, а анализы мочи и крови на креатинин и альбумин, и еще ряд показателей, известных специалистам», — объяснил Мясников.

Ранее доктор Мясников предупредил об опасности соленой рыбы для гипертоников.