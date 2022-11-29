Названы округа столицы с максимальным числом проданного дольщикам жилья

Округа столицы с максимальным числом проданного дольщикам с начала 2022 года жилья называет Москомстройинвест.

«Лидером среди округов по числу заключенных по "новой" схеме договоров долевого участия (ДДУ) стал ТиНАО. На него приходится 19 процентов от общего числа зарегистрированных действующих договоров», — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она уточнила, что всего в рамках 214-ФЗ было заключено 154 557 ДДУ с использованием эскроу-счетов, на долю Новой Москвы приходится 29 650 из них. Второе место в списке занял СЗАО, на долю которого пришлось 13,4 процента или 20 668 ДДУ. Третья позиция досталась ЮВАО, где было заключено 20 163 договора (13 процентов от общего объема).

Квартиры в новостройках ЗАО приобрели 19 693 дольщика, в ЮАО — 17 337 дольщиков, в САО — 14 850 дольщиков. На северо-востоке было зафиксировано 13 893 ДДУ, на востоке — 6984, на юго-западе — 6470, а в центральном округе — 3888.

«Меньше всего договоров долевого участия — 961 — зарегистрировали в Зеленограде», — заявила Пятова.

Ранее в Москве было зафиксировано резкое снижение спроса на строящееся жилье. В октябре 2022 года на первичном рынке жилой недвижимости города было заключено 4597 ДДУ, что на 40,1 процента ниже показателя сентября и на 53,8 процента уступает числу ДДУ в октябре 2021 года.