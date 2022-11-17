В Москве резко снизился спрос на строящееся жилье

Резкое снижение спроса на строящееся жилье в Москве зафиксировало столичное управление Росреестра. В октябре 2022 года на первичном рынке жилой недвижимости города было заключено 4597 договоров долевого участия (ДДУ), что на 40,1 процента ниже показателя сентября (7675 сделок) и на 53,8 процента уступает числу ДДУ в октябре 2021 года (9951).

«Статистика октября наглядно показывает смещение спроса со строящихся объектов в сторону уже готового жилья. Вместо долгосрочного планирования покупатели квартир выбирают вариант "здесь и сейчас", при этом и предложения, и ценовой диапазон на вторичном рынке к этому располагают», — объяснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он добавил, что в сентябре при регистрации ДДУ было зафиксировано снижение средней цены сделки на 7,3 процента за месяц, в октябре существенных изменений по стоимости квадратных метров в новостройках нет.

«А вот частные собственники, даже если и выставляют на продажу квартиры по средней рыночной цене, по факту реальной сделки могут пойти на значительные скидки», — сказал Майданов.

Ранее стало известно о снижении спроса на ипотеку в Москве. В октябре 2022 года в столице было зарегистрировано 9265 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости.