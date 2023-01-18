В Москве сократилась доля одного вида жилья. Сегмент камерных жилых комплексов в столичном бизнес-классе за пять лет снизился на четверть ― с 37 процентов до 23 процентов. Об этом «Известиям» сообщили аналитики девелоперской компании Touch.

«Так, за последние пять лет количество небольших, камерных проектов до 30 тысяч квадратных метров в столичном бизнес-классе снизилось до 35 против 46 комплексов, которые были в предложении в 2018 году», — рассказали эксперты.

По словам аналитиков, тенденция к застройке крупными жилыми комплексами в столице будет усиливаться, поскольку это выгоднее для предпринимателей с экономической точки зрения.

При этом у покупателей остается запрос на камерные и клубные жилые комплексы с уникальной архитектурой и продуманной интеграцией в окружающую местность. Как сообщают представители отдела продаж компании, около 85 процентов покупателей новостроек отдают предпочтение именно небольшим жилым комплексам.

Ранее были определены столичные округа-лидеры по количеству строящегося по реновации жилья.