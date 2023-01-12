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19:40, 12 января 2023
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Определены столичные округа-лидеры по количеству строящегося по реновации жилья

Определены столичные округа-лидеры по количеству строящегося по реновации жилья
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Столичные округа-лидеры по количеству строящегося в рамках программы реновации жилья определены на официальном сайте мэра Москвы.

«Лидерами по количеству строящегося жилья стали Восточный и Западный округа (по девять новостроек) и Северо-Восточный округ (семь новостроек)», — говорится в сообщении.

Всего с момента старта программы реновации, начало которой положено в 2017 году, в эксплуатацию ввели 228 новых домов с общей площадью 3,1 миллиона квадратных метров. В 2022 году было введено в эксплуатацию 52 новостройки на 810 тысяч «квадратов».

Ранее были названы округа Москвы с максимально подешевевшим жильем. Заметнее всего цены на квартиры снизились на севере столицы.

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