Определены причины появления доходных домов в современной Москве

Доходные, или арендные, дома в Москве решили строить из-за высокого спроса на съем жилья, передает «Мослента».

«Доходный дом — это всегда бизнес-проект, многоквартирный жилой дом, построенный для сдачи квартир в аренду. И сейчас такие здания в Москве строят гораздо реже, чем до революции. Низкий интерес к ним со стороны застройщиков объясняется тем, что уровень их рентабельности невысокий», — говорится в сообщении.

При этом, согласно опросам ДОМ.РФ и ВЦИОМ, каждая пятая семья в России арендует квартиры на долгий срок.

Обычно арендные дома располагаются в востребованных локациях с развитой инфраструктурой. В них можно снять жилье с подходящей планировкой: от компактных студий до пятикомнатных квартир. Отмечается, что в таких лотах есть все необходимое для проживания и дополнительные услуги.

Кроме того, в Москве стала популярна организация таких домов на бывших производственных площадях, в промышленных территориях или бывших гостиницах. То есть в нежилых помещениях делают лофт-центры или апарт-отели с небольшими по площади студии. По словам риелтора Евгения Коноплева, такие объекты гораздо выгоднее для инвесторов, поскольку будет приносить от семи до десяти процентов в год, а не средние пять процентов.

Ранее новый тренд московских риелторов рассмешил пользователей сети.