Дом культуры в центре города напомнил москвичам детство

Москвичи вспомнили о расположенном в центре города Доме культуры имени Зуева после публикации фотографии здания в группе «MOSCOW XXI» социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи сообщества обсудили деятельность ДК. «Я в детстве на елки ходила в этот ДК!» «Мой зять в 1980-х играл там в духовом оркестре», «Местные музыканты на Первомайские праздники играли на улицах Москвы», «И сразу Квартет "И" в памяти появляется», «Моя дочь ходила туда в детскую театральную студию», — вспомнили юзеры.

Пользователи также обсудили внешний вид здания. Многие заметили, что оно выполнено в стиле конструктивизма. Дом культуры имени Зуева считается одним из наиболее ярких и известных в мире памятников этого направления в архитектуре.

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