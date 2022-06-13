Стали известны подробности жизни обитателей дома Мельникова

Архитектор Константин Мельников жил в знаменитом овальном доме на Кривоарбатском переулке, построенным по собственному проекту, со своей семьей. Подробности жизни членов семьи в необычном здании выяснила «Мослента».

Дом Мельников строил под свою семью: в 1929 году у них с женой было двое детей-подростков, сын и дочь. И архитектор не планировал тогда, что в доме будет жить кто-то еще.

Однако позже дочь вышла замуж и уехала жить из дома. У сына Виктора также женился и обзавелся детьми и вскоре семья также поселилась в усадьбе, из-за чего Константину Мельникову пришлось сделать перепланировку.

Пару перегородок на первом этаже архитектор снес и добавил одну на кухне, выделив там две части: одна — для семьи сына Виктора, а другая для жены Анны, чтобы хозяйки никак не сталкивались. На месте одного из шестиугольных проемов в кухне пробили боковой вход для семьи сына. Таким образом была обеспечена приватность обоих семей, проживающих в доме. Здание от этой перепланировки не пострадало, его не пришлось капитально перестраивать.

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