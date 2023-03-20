Стало известно о влиянии формы крыши дома-паруса на безопасность москвичей

О влиянии необычной формы крыши дома-паруса на улице Гризодубовой на безопасность местных жителей стало известно администраторам Telegram-канала «Тайны Москвы». В обсуждении этой темы жители столицы заявили о порче их имущества из-за регулярных сходов льда и снега с покатой крыши.

«Здание возвели в 2007 году на территории бывшего центрального аэродрома имени Фрунзе на Ходынском поле. Ограниченное пространство продиктовало форму — дом получился очень узким и высоким», — поделился автор поста.

Рассказчик уточнил, что руководителями проекта стали архитекторы Андрей Боков и Борис Уборевич-Боровский, вдохновением для которых послужили гостиницы арабского города Дубай.

Выросшее на западе Москвы здание получило официальное название «Парус», однако местные из-за схожести форм также называют его «ухом», «улиткой» и «китом».

«Нестандартная форма дома повлияла на схему движения лифтов, расположение квартир на этажах и даже на безопасность. Жители района неоднократно жаловались, что зимой с покатой крыши "Паруса" падают огромные глыбы льда и снега», — отметил автор публикации.

«Каждую зиму сошедшие с крыши наледь и снег портят припаркованные или стоящие на светофоре машины», — дополнил его слова в комментариях подписчик канала.

Ранее в Москве нашли единственный принадлежащий одной семье с царских времен дом. Он находится в Мансуровском переулке.