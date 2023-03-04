В Москве нашли дом с теремом на крыше

Дом с необычными башенками на крыше нашла в Тепличном переулке в столице и показала подписчикам группы «Другая сторона Москвы» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жительница города. Одна из участниц интернет-сообщества в комментариях под фото дома рассказала, что была в разных его частях и заметила существенную разницу между ними.

«Это прелесть что такое. Там прямо натуральная "цветовая дифференциация штанов"», — заявила она. По словам москвички, одна часть дома построена «для очередников и прочих расселенцев»: на этажах длинные коридоры без окон, только двери направо и налево, как в общежитии. А другая часть — это «элитное жилье», она выглядит совершенно иначе.

Многих юзеров впечатлило сделанное автором поста фото. «Дом неплохой, кирпичный. Башенки смешные», «Снаружи дом прям добротный», — написали они. «А это что за терем на крыше?» — поинтересовался один из них. «Похоже на царскую башню на кремлевской стене», — иронично заметили ему в ответ. «Может, там царь дома и живет?» — продолжил дискуссию другой пользователь сети.

Ранее в Москве нашли единственный принадлежащий одной семье с царских времен дом. Он находится в Мансуровском переулке.