Молния сожгла жилой дом в Подмосковье

Частный жилой дом сгорел в подмосковном городском округе Солнечногорск, сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, возгорание произошло в деревне Ховругино, в Садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Кочергино. К тушению огня было привлечено три единицы техники и 11 пожарных. Огонь удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Как сообщает телеканал «360», предположительной причиной пожара могла стать попавшая в дом молния.

Ранее МЧС предупреждало о непогоде в столичном регионе. В городе прошли ливни с грозами.