08:50, 24 июля 2023
1 мин.
Молния сожгла жилой дом в Подмосковье
Частный жилой дом сгорел от удара молнии в подмосковном Солнечногорске.
Фото: Главное управление МЧС России по Московской области
Частный жилой дом сгорел в подмосковном городском округе Солнечногорск, сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.
По данным ведомства, возгорание произошло в деревне Ховругино, в Садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Кочергино. К тушению огня было привлечено три единицы техники и 11 пожарных. Огонь удалось ликвидировать, пострадавших нет.
Как сообщает телеканал «360», предположительной причиной пожара могла стать попавшая в дом молния.
Ранее МЧС предупреждало о непогоде в столичном регионе. В городе прошли ливни с грозами.