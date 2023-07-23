МЧС предупредило москвичей об опасности

О ливне, грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду предупредило жителей Москвы Главное управление МЧС по столице.

По прогнозам, непогода придет в город в ближайший час с сохранением до 18:00 воскресенья, 23 июля. Столичных жителей попросили быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и не прятаться под шаткими конструкциями.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявил в Москве и области Гидрометцентр России из-за грозы и ветра. Предупреждение действует до 20:00 воскресенья.