13:42, 23 июля 2023
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МЧС предупредило москвичей об опасности
МЧС предупредило жителей Москвы о ливне и сильном ветре.
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ
О ливне, грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду предупредило жителей Москвы Главное управление МЧС по столице.
По прогнозам, непогода придет в город в ближайший час с сохранением до 18:00 воскресенья, 23 июля. Столичных жителей попросили быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и не прятаться под шаткими конструкциями.
Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявил в Москве и области Гидрометцентр России из-за грозы и ветра. Предупреждение действует до 20:00 воскресенья.