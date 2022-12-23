Определены подмосковные направления с максимально подорожавшими домами

Подмосковные направления с максимально подорожавшими домами определили для «РБК-Недвижимости» эксперты «ЦИАН.Аналитики». Специалисты отметили, что за год стоимость пригодного для круглогодичного проживания загородного дома со всеми коммуникациями увеличилась на семь процентов, до 30,7 миллиона рублей.

«Наибольший годовой рост стоимости загородных домов отмечен на Симферопольском шоссе. Там недвижимость подорожала на 26 процентов, до 20,6 миллиона рублей. Второе место занимает Егорьевское направление, где стоимость увеличилась на 22 процента, до 19 миллионов рублей. На третьем месте Рязанское направление с прибавкой на 19 процентов, до 16,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В первую пятерку рейтинга также вошли Пятницкое и Дмитровское направления. Здесь дома подорожали на 17 и 12 процентов, до 31,5 и 32,8 миллиона рублей соответственно. Рост стоимости был замечен и на Новорижском, Каширском, Ленинградском, Киевском, Рублево-Успенском, Минском, Ярославском и Щелковском направлениях.

Ранее сообщалось, что в Москве подешевела аренда двух типов квартир. Аренда «однушки» в столице стала на 21 процент дешевле, чем в аналогичном периоде прошлого года. Двухкомнатные квартиры подешевели на 11 процентов.