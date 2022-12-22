В Москве подешевела аренда двух типов квартир, сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

«Причина в том, что спрос на аренду падает, а предложение растет. (…) Арендаторы ищут более дешевые варианты из-за кризиса и высокой инфляции», — цитирует издание ведущего аналитика компании Александра Иванова.

По данным специалистов, аренда «однушки» в столице стала на 21 процент дешевле, чем в аналогичном периоде прошлого года. Двухкомнатные квартиры подешевели на 11 процентов.

Ранее в Москве заметили рост стоимости аренды жилья на новогодние праздники. Средний чек на аренду недвижимости в новогодний праздник вырос за год во всех городах России на 20 процентов, до 5,1 тысячи рублей за сутки.