Назван адрес дома-теремка в Москве

Адрес дома-теремка в столице назван в Telegram-канале «Москва. Было — стало». Его построили на Пречистенской набережной, 29, в 1901 году.

Такое название здание получило благодаря сказочному фасаду, созданному по эскизу художника Виктора Васнецова. Над реализацией проекта работали архитекторы Василий Башкиров и Борис Шнауберт.

Владельцем здания был банкир и коллекционер Иван Цветков. В 1909 году он подарил дом и свою коллекцию Москве. Так, в 1926 году она стала базой для отдела графики Третьяковской галереи. Во время Второй мировой войны там располагался штаб авиационного полка «Нормандия — Неман», а позднее — резиденция военного атташе Франции.

Ранее был назван адрес дома с двором-колодцем в Москве.