Назван адрес дома с двором-колодцем в Москве

Адрес дома с двором-колодцем в столице назван в Telegram-канале «Старая Москва». Здание находится на улице Тверская (ранее Горького), 6, 6.

В 1907 году дом построили по проекту архитектора Ивана Кузнецова. Он задумал создать сказочный терем с элементами стилей барокко и модерн. Постройка получила название Саввинское подворье, поскольку была частью Савво-Сторожевского монастыря.

В 1930-1940 годах при реконструкции улицы дом решили перенести. По данным администраторов канала, Саввинское подворье за одну ночь передвинули вглубь с помощью рельсов, не выселяя жильцов. Однако часть здания снесли, а на том же месте построили новые дома. Таким образом и образовался двор-колодец.

Ранее был назван адрес «охраняемого рыцарями» дома в Москве.