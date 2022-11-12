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19:28, 12 ноября 2022
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Гастроэнтеролог предупредила об опасности домашних солений

Гастроэнтеролог предупредила об опасности домашних солений
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Об опасности домашних солений в беседе с RT предупредила врача-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. По ее словам, маринованные и соленые овощи вредят сосудам и почкам.

«Если консервированная продукция появляется на столе слишком часто, обменные процессы в организме нарушаются, появляются патологии почек. Это может грозить осаждением выводимых солей в области почечных лоханок, что провоцирует мочекаменную болезнь», — рассказала специалист. Она добавила, что после употребления соленой пищи появляется желание пить больше жидкости, что приводит к образованию отеков.

По словам гастроэнтеролога, повышенная концентрация соли в домашних заготовках отрицательно влияет на состояние кровеносных сосудов, вызывает повышение артериального давления.

Кроме того, маринады с уксусом или лимонной кислотой в консервированных продуктах приводят к обострению проблем с пищеварением, продолжила эксперт. Она также напомнила, что тепловая обработка, кислоты маринада и воздействие света разрушают основные витаминные компоненты овощей, из которых приготовлены соленья.

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