Домашнюю игуану поймали на улице в Подмосковье

В одном из подмосковных городов на улице заметили игуану. Животное поймали местные жители, сообщает Telegram-канал «Реутов SOS Новости».

Очевидцы посадили пресмыкающееся в коробку. Вскоре стало известно, что хозяйка игуаны нашлась. Находилось ли животное на самовыгуле или сбежало, не уточняется.

Событие вызвало положительный отклик среди подписчиков группы. «Красота! Хорошо, что нашлась хозяйка», «У меня такая жила», — написали комментаторы. Однако некоторые отметили, что боятся пресмыкающихся и не смогли бы взять игуану в руки.

Ранее в одном из столичных дворов заметили женщина вышла на прогулку с игуаной на поводке. Экзотичное животное попало на видео и удивило пользователей сети.