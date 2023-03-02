В аэропорту Домодедово создадут развлекательную зону по мотивам «Простоквашино»

О создании развлекательной зоны по мотивам мультфильма «Простоквашино» в Домодедове сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма». В аэропорту на площади в 680 квадратных метров разместят тематическое кафе, пространства для проведения праздников и три игровые площадки для детей разных возрастов.

«Уникальное многофункциональное пространство создаст условия для увлекательного семейного досуга, интерьеры, наполнение, а также интерактивные возможности площадки сформируют эффект полного погружения в уютный мир "Простоквашино"», — процитировали в пресс-службе коммерческого директора «Союзмультфильма» Владимира Чибисова. По его мнению, гости из разных городов смогут соприкоснуться здесь «с мультвселенной, которая несет в себе множество российских национальных черт».

Открытие развлекательной зоны запланировано на декабрь.

Ранее о современных трендах в сфере развлечений рассказал ведущий праздников с десятилетним стажем Сергей Зайцев. По его словам, заказчики сегодня ценят красивый и уникальный концепт.