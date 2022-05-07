В Москве задержали «Учителя года России» за домогательство к детям

В столичном метро за домогательство к детям задержали 32-летнего обладателя звания «Учитель года России» Сергея Кочережко. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, в апреле Кочережко показал девочкам гениталии в вагоне поезда на станции «Чистые пруды». Дети рассказали о случившемся родителям. Через неделю педагога задержали на той же ветке метро. Его арестовали, правоохранители возбудили дело по статье 135 УК России («Развратные действия»).

Уроженец Тольятти, Кочережко преподает историю и обществознание в одной из школ Самары. Звания «Учитель года» его удостоили в 2015 году. Педагог также работал в международном детском центре «Артек» и неоднократно получал награды.

Ранее на Арбатско-Покровской линии московского метро пенсионер показал половой орган 13-летней школьнице. Злоумышленника задержали, началась проверку по факту случившегося.