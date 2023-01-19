Спрос на дорогие квартиры в Москве резко сократился

В Москве за 2022 год резко сократился спрос на дорогие квартиры на первичном рынке, сообщает РБК со ссылкой на представителей агентств недвижимости.

По данным «Метриум Премиум», в прошлом году элитного жилья было продано на 55 процентов меньше, чем в 2021 году. По подсчетам «ЦИАН.Аналитики», продажи в столичных новостройках за 2022 год в целом снизились почти на 19 процентов. В NF Group и Intermark Real Estate указали, что спрос на элитную недвижимость в Москве в прошлом году оказался минимальным за последние пять лет.

Кроме того, произошло снижение продаж и в других сегментах дорогого жилья. В премиум-классе (квартиры стоимостью от 400 тысяч рублей за «квадрат») было продано на 16 процентов лотов меньше, чем в предыдущем году. А в бизнес-классе (квартиры стоимостью от 300 тысяч рублей за один квадратный метр) продажи снизились почти на 40 процентов.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркка, многие покупатели в связи с экономическими сложностями, а также чтобы вписаться в лимиты льготных ипотечных программ, решили приобрести квартиры в более дешевых проектах.

Ранее сообщалось, что в 2022 году скидки на вторичное жилье в столице достигли рекордных за последние пять лет значений.