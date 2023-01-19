Скидки на жилье в столице достигли рекордных значений

В 2022 году скидки на вторичное жилье в столице достигли рекордных за последние пять лет значений, сообщает РБК со ссылкой на риелторов компании «Инком-Недвижимость».

«Средний размер скидки на вторичном рынке старой Москвы составил пять-десять процентов, что стало рекордным значением с 2017 года. В 2021 году средний дисконт был на уровне 3,3-4,8 процента», — рассказали специалисты.

Уточняется, что средняя цена квадратного метра вторичного жилья в старой Москве впервые с 2017 года пошла вниз в апреле 2022-го, снизившись на 0,2 процента — до 286,4 тысячи рублей за «квадрат».

Спрос в тот период упал вдвое по сравнению со стандартными показателями и втрое по сравнению с мартом, объяснили риелторы. Продавцы старались удерживать цены и не увеличивали скидки — средний дисконт с апреля до сентября составлял пять процентов.

Осенью на фоне слабого спроса средний размер скидки достиг десяти процентов, что стало рекордом за последние пять лет. Максимальный дисконт в этот период превысили 15 процентов.

«В ноябре вторичная экспозиция была разделена на две части: 80 процентов лотов продавались со скидками в пять-десять процентов быстро, а 20 процентов без дисконта — вечно, потому что покупатели их игнорировали», — рассказали в «Инком-Недвижимость».

Сейчас средний размер скидок на вторичном рынке старой Москвы также составляет пять десять процентов, отметили специалисты.

Ранее была названа средняя площадь квартир в московских новостройках. В 2022 году она сократилась.