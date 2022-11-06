Названа стоимость самого дорогого направления из Москвы на ноябрьские праздники

Стоимость самых дорогих направлений для путешествий на ноябрьские праздники назвали «Известия» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip. В основном в топ-10 попали поездки из Москвы в другие города.

Первое место занял авиамаршрут Москва — Дубай — Москва, который обошелся путешественникам в 157 тысяч рублей. Вторую строчку рейтинга занял перелет из Москвы в Сантьяго в один конец за 154 тысячи рублей. Топ-3 замыкают билеты Москва — Берлин — Москва за 150 тысяч рублей.

В рейтинге железнодорожных маршрутов лидером стало путешествие из Москвы в Санкт-Петербург на поезде «Сапсан» за 23,7 тысячи рублей. В топ-3 также попала поездка из Самары в Москву в мягком вагоне поезда «Жигули» для двоих и билет Москва — Адлер — Москва в вагоне класса «Люкс» поезда «Премиум» (41,6 тысячи и 18,3 тысячи рублей соответственно).

Ранее стало известно о планах россиян на новогодние праздники. Абсолютное большинство опрошенных (66,8 процента) не планируют никаких поездок.