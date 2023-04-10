Опубликованы фото самых дорогих особняков в Подмосковье

Фото самых дорогих подмосковных особняков были опубликованы РБК со ссылкой на материалы риелторских агентств Kalinka Group, NF Group и Intermark. По словам экспертов, большая часть выставленных на продажу лотов находится на Рублево-Успенском и Новорижском направлениях.

Так, трехэтажный дом в поселке Сады Майендорф по Рублевскому шоссе продается за четыре миллиарда рублей. В особняке площадью две тысячи квадратных метров располагается пять спален, семь санузлов, гостиная с камином, кинотеатр, рабочий кабинет и спа-зона с бассейном.

За 3,46 миллиарда рублей выставлен на продажу дом в поселке Ильинское поле также на Рублево-Успенском шоссе. В коттедже с панорамным остеклением есть три спальни с санузлами и гардеробными, три детские, гостиная с камином и выходом на террасу, кухня-столовая, массажный кабинет, а также спа-зона с бассейном, хаммамом, сауной, комнатой отдыха и баром.

Трехэтажный особняк в поселке Довиль по Минскому шоссе выставлен на продажу за 2,47 миллиарда рублей. В здании площадью 2,1 тысячи квадратных метров представлен каминный зал, чайная комната, гостиная, несколько столовых, спальни, спортивный зал с бассейном, спа-зона и домашний кинотеатр.

Четвертый лот за 2,74 миллиарда рублей также находится на Рублево-Успенском шоссе в поселке Раздоры. В коттедже есть несколько спален с гардеробными и санузлами, кабинет-оранжерея, каминный зал, столовая, кинозал. Также на участке есть теннисный корт с закрытой беседкой.

Стоимость трехэтажного дома в поселке Грибово по Минскому шоссе оценивается сейчас в 2,74 миллиарда рублей. На площади 2,5 тысячи «квадратов» представлено десять спален, столовая, спа-зона с бассейном и терраса.

Чуть дешевле представленных выше вариантов будет стоить особняк в современном стиле в поселке Лайково-2 по Рублево-Успенскому шоссе. В доме площадью полторы тысячи квадратных метров для покупателей доступно пять спален, гостиная с камином и столовой, а также бассейн, комната для массажа и рабочий кабинет.

Ранее стало известно, что в Москве цена самой дорогой квартиры в аренду составила почти три миллиона рублей.