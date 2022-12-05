Названы улицы Москвы с самым дорогим жильем

Улицы с самым дорогостоящим жильем РБК-Недвижимости назвали аналитики консалтинговой компании NF Group. По их словам, такие квартиры находятся на Пречистенской набережной.

«Первое место в рейтинге московских улиц с самым дорогим предложением квартир и апартаментов элитного сегмента (новостройки и вторичный рынок) занимает Пречистенская набережная. Средняя цена одного квадратного метра здесь составляет 3,51 миллиона рублей. В продаже здесь представлены четыре комплекса: Barkli Plaza, Carré Blanc, "Кленовый DOM" и Пречистенская набережная, 45/1с3», — сообщили специалисты.

Эксперты отметили, что второе место в этом рейтинге занимает Ордынский тупик, где средняя цена квадратного метра составляет около 3,31 миллиона рублей. Большой Толмачевский переулок со средней ценой одного квадратного метра в 2,84 миллиона рублей оказался на третьем месте.

В рейтинге столичных улиц по высоте цены жилья оказались также Старомонетный и Гранатный переулки, где цены одного квадратного метра оказались на уровне 2,58 и 2,48 миллиона рублей соответственно, рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что в Москве спрос на элитное жилье упал до показателей пятилетней давности.