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15:39, 29 ноября 2022
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В Москве спрос на элитное жилье откатился на пять лет назад

В Москве спрос на элитное жилье откатился на пять лет назад
Фото: Adam Winger / Unsplash

В Москве спрос на элитное жилье снизился на 30 процентов, что соответствует показателю пятилетней давности, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group (раньше Knight Frank Russia) Ольгу Широкову.

«По динамике сделок мы видим снижение на 44 процента к 2021 году. Но если смотреть чуть дальше, то это примерно на уровне 2017-2018 годов», — рассказала эксперт про откат цен.

По данным NF Group, за год в столице будет заключено около 900 сделок по покупке квартир в новостройках, что на 44 процента ниже уровня прошлого года. При этом средняя цена предложения элитного жилья по предварительным итогам 2022 года достигла полутора миллионов рублей за один квадратный метр — на 14 процентов больше, чем год назад.

Средневзвешенная цена предложения в сегменте премиум увеличилась на 16 процентов и достигла 1,1 миллиона рублей за квадратный метр, а в сегменте де-люкс цена поднялась на 11 процентов и составила в среднем 2,1 миллиона рублей за квадратный метр.

Ранее сообщалось, что жители столицы массово стали брать элитное жилье в рассрочку.

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