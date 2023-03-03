Москвичи обсудили новые дорожные знаки для самокатчиков

В столице начали устанавливать новые дорожные знаки для самокатчиков. Их обсудили фолловеры Telegram-канала «Новости Москвы».

«В Москве начали устанавливать знаки для самокатчиков. Первые появились у Кремля», — написали администраторы канала, в подтверждение опубликовав фото.

На снимке виден новый знак «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено», который установили на столбе под знаком «Остановка запрещена» и табличкой «Работает эвакуатор» на одной из улиц рядом с Красной площадью.

Пользователи мессенджера начали упражняться в юморе. «Жду знаки для самогонщиков», «Скоро на столбах места не останется от запретов», «Самокаты как угроза Кремлю», «Как их ловить-то будут? Самокатный патруль?», «Мало знаков. Надо еще навешать», «Ждем знак на воздух», «Эвакуацию самоката за восемь тысяч еще можно сделать», «И техосмотр принудительный за тысячу рублей добавьте», «Скоро и для пешеходов такие появятся, и в заборах надобность отпадет», «Еще и ролики надо запретить, и лошадей», «Вообще надо людей запретить», — прокомментировали юзеры эту новость.

Ранее сообщалось, что вступили в силу правила дорожного движения для любителей электросамокатов.