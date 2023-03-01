Подмосковные врачи достали из бронха подростка канцелярскую кнопку

Врачи Московского областного научно-­исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) достали из бронха 16-летнего подростка канцелярскую кнопку. Как сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава, инородный предмет попал в ветвь трахеи пациента случайно.

Подросток держал кнопку во рту, и, упав со стула, вдохнул ее. Через некоторое время подростка начал беспокоить кашель, но недомогание прошло само по себе. На медкомиссии во время флюорографии врач выявил у мальчика в бронхах инородное тело. Специалисты госпитализировали пациента в отделение детской хирургии.

Врачи МОНИКИ провели пациенту диагностическую бронхоскопию — исследование слизистых оболочек трахеи и бронхов при помощи специального прибора, бронхоскопа. Как выяснилось, предмет глубоко ушел в бронхи и очень плотно врезался в стенку ветви трахеи.

«Сложность заключалась в том, что пластиковая часть кнопки была окутана грануляциями — зернистой тканью, образующейся в процессе заживления раны. Частично удалив ее, мы осмотрели инородное тело и оценили возможность его извлечения. Для снятия отека со слизистой бронха пациенту была назначена противовоспалительная терапия. При последующей бронхоскопии инородное тело было успешно удалено», — рассказала заведующая детским хирургическим отделением МОНИКИ имени Владимирского Евгения Полуконова, отметив, что более серьезного хирургического вмешательства удалось избежать.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, он уже выписан домой. Специалисты рекомендуют быть предельно аккуратными с инородными предметами, а в случае их попадания внутрь организма сразу же обращаться за медицинской помощью.

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